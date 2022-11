Desembargadora Fátima Bezerra toma posse como presidente do TRE-PB

Conforme apurou o ClickPB, a cerimônia de posse ocorrerá nesta sexta (18) partir das 16h, na sala de sessões do edifício-sede do TRE. Fátima atualmente é vice-presidente e corregedora da Corte Eleitoral.

A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão toma posse amanhã (18) como presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). Conforme apurou o ClickPB, a cerimônia de posse ocorrerá a partir das 16h, na sala de sessões do edifício-sede do TRE. Fátima atualmente é vice-presidente e corregedora da Corte Eleitoral.

De acordo com o TRE, antes da cerimônia de posse será realizada uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Altiplano Cabo Branco.

Magistrada há 38 anos, Fátima atuou ao longo de sua carreira em diversas comarcas do estado, a exemplo das de Guarabira e Rio Tinto. Na Justiça Eleitoral foi juíza pela primeira vez em 1991 em Bayeux.No início dos anos 2000 foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado (TJPB), sendo sendo a 1ª mulher a integrar a egrégia Corte de Justiça deste Estado.

Também foi presidente do TJ nos anos de 2013 e 2014. A partir de 2018 tornou-se membro-substituta da Corte Eleitoral da Paraíba, e após dois biênios tomou posse como vice-presidente e corregedora do TRE, onde segue até hoje (17).

A desembargadora é viúva do ex-governador José Targino Maranhão.

