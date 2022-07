Desespero e revolta: moradores do Alto da Boa Vista estão sem água há 7 dias

A situação dos moradores do bairro Alto da Boa Vista, localizado em um dos pontos mais altos da cidade de Guarabira, é desesperadora. Na tarde desta quarta-feira (20) fomos procurados por várias donas de casa que estão cansadas de fazer apelo a CAGEPA por água em suas torneiras, e não serem atendidas.

Há residências em que as situações são das mais delicadas. Residências com crianças recém-nascidas, residências com idosos em tratamento de doenças como câncer, entre outras situações. Essas são apenas algumas narrativas de algumas donas de casa que entraram em contato conosco.

Reunimos vários áudios de várias donas de casa que moram na mesma localidade fazendo um apelo a CAGEPA. Ouça:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...