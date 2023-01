Detran-PB retoma horário de atendimento nos dois turnos

A partir do dia 16 de janeiro, os usuários do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) vão contar com um novo horário de atendimento. De acordo com a Portaria nº 003/2023, divulgada pela Direção do órgão, o funcionamento vai seguir o mesmo horário do expediente anterior ao período da pandemia: das 8h às 16h30.

A retomada desse horário de expediente do Detran-PB tem o propósito de ampliar o atendimento aos usuários da autarquia. A fim de otimizar os serviços, continua sendo obrigatório o agendamento prévio no site www.detran.pb.gov.br, para realização do atendimento presencial.

