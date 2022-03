DIA DE MOBILIZAÇÃO: Prefeitura de Sapé realiza mutirão para atender diabéticos e hipertensos

No Dia Nacional da Saúde e Nutrição, comemorado em 31 de março, a Prefeitura de Sapé realiza um mutirão para atender diabéticos e hipertensos.

Na ação, organizada pela Secretaria de Saúde, nutricionistas farão atendimento de usuários do sistema público e que possuem diabetes e hipertensão, fazendo avaliação nutricional e levando informações de como se alimentar bem.

O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos (20 a 79 anos), perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. Esses dados estão no Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF).

Já o número de adultos com hipertensão entre 30 e 79 anos aumentou de 650 milhões para 1,28 bilhões nos últimos 30 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos, aponta a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

“Diabetes e hipertensão são doenças sérias e silenciosas, que podem fazer grande estrago na vida das pessoas. Mas com cuidados adequados, utilização da medicação correta e uma alimentação certa e equilibrada, é possível ter qualidade de vida e manter a saúde”, disse o secretário de Saúde, David Roberto, que é nutricionista.

Serviço – O mutirão será realizado na sede do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) – Na Rua Simplício Coelho, 279.

