Dia de sorte: Apostador da Paraíba leva pra casa prêmio milionário

O ganhador de Belém do Brejo do Cruz foi contemplado com o prêmio exato de R$ 2.174.828,80. O prêmio milionário foi conquistado com uma aposta simples feita na Lotéria Frei Damião, segundo dados obtidos pelo ClickPB.

A Dia de Sorte é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Ela foi lançada no dia 14 de maio de 2018 e teve primeiro concurso realizado em 19 de maio do mesmo ano.

O volante é composto por 31 números e 12 “meses de sorte”. Os apostadores devem marcar de 7 a 15 números e mais 1 “mês de sorte”. São sorteados 7 números e 1 “mês de sorte” por concurso. Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o “mês de sorte” sorteado. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00. Os sorteios são realizados nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

clickpb