Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemonucleo de Guarabira prepara café da manhã

O hemonucleo de Guarabira Alberto Carlos de Pontes, prepara um cafe da manhã e brindes para os doadores de sangue, na próxima sexta-feira (25), Dia Nacional do Doador de Sangue. Devido ao aumento nos casos de covid-19 o café será embalado e repassado para cada doador ou doadora para evitar aglomerações no ambiente. De acordo com Isamara Melina, diretora do hemonucleo, Todos os anos o dia Nacional do doador é comemorado com uma grande festa e feijoada, mas dessa vez não será dessa forma, e mesmo assim não passará despercebido.

O hemonucleo de Guarabira atende em média 30 doadores por dia, coleta cerca de 450ml de sangue por cada doador e distribui para hospitais e clínicas da região (hospital Regional de Guarabira, hospital de Belém, hospital de Bananeiras, hospital de Alagoa Grande, Clinica Santa Clara, Clinica TOP Mais, UPA de Guarabira, hospital de Areia, e Solânea)

Para ser doador de sangue precisa ter entre 16 e 69 anos. “Fazemos a triagem e verificamos se está apto para doar”. disse Isamara.

Além de ser um gesto de amor que salva vidas, doar sangue tem outras vantagens:

Listamos a seguir alguns benefícios que muita gente não tem conhecimento sobre a doação de sangue:

Menos risco de câncer

Durante a doação de sangue, ocorre uma significativa baixa na reserva de ferro no organismo, o que possibilita uma redução dos riscos de desenvolver câncer de fígado, garganta e pulmão.

Check-up totalmente gratuito

Antes mesmo da ‘picada’, os hemocentros efetuam uma série de exames para saber se o indivíduo está apto ou não para fazer uma contribuição. Por meio de testes específicos, é possível identificar a presença de doenças, como sífilis, hepatites e HIV, o que garante mais segurança para quem vai receber a doação.

No decorrer de todo esse processo, a saúde do doador também é verificada, contribuindo para a prevenção e tratamento de doenças descobertas apenas com um exame de sangue.

Um merecido dia de folga

Como forma de estimular a realização de mais doações voluntárias, o governo assegura pela CLT o direito do doador se ausentar do trabalho pelo período de um dia, concedido por meio de um atestado de comparecimento. Em alguns Estados da União, como Espírito Santo e Paraná, voluntários são contemplados com meia entrada nas salas de cinema. É importante verificar quais cinemas retomaram suas atividades e se os mesmos estão seguindo os protocolos de segurança durante o período de pandemia.

Requisitos para ser um doador de sangue

É preciso seguir normas estabelecidas pelo governo, como ter entre 16 e 69 anos de idade, apresentar peso acima de 50 kg para os homens e 56 kg para as mulheres, além disso, pessoas que possuem tatuagens e maquiagens definitivas devem aguardar um prazo de até 12 meses para doar. Se você ou alguém da sua família atende tais condições, não deixe de fazer uma doação. Aproveite para compartilhar com o máximo de pessoas esse conteúdo, afinal, em tempos de pandemia toda ajuda é bem-vinda.

O hemonucleo de Guarabira funciona em um prédio anexo ao hospital Regional de Guarabira, Agreste Paraibano.

