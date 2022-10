Dilma e Benedita da Silva comemorando vitória de Lula

A ex-presidente celebrou a vitória de Lula no QG do petista, em São Paulo, ao lado de aliados. A comemoração da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial viralizou nas redes sociais neste domingo (30/10). Em vídeo postado pelo deputado federal eleito André Janones (Avante), ela pulou ao som de “olê, olê, olê, olá, Lula” no QG do petista ao lado de aliados. Usuários do Twitter homenagearam Dilma e pediram desculpas pelo impeachment em 2016.

Usuários do Twitter homenagearam Dilma e pediram desculpas pelo impeachment em 2016. UMA PAUSA PRA ISSO AQUI: pic.twitter.com/yRB4MMNWyT — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2022 “Combateu a corrupção, não fez conchavos, não vendeu o Brasil, não se rendeu e caiu de pé. A história te fez gigante, mulher! Também foi por ela. Olê, olê, olê, olá, Dilma”, escreveu Janones na legenda da publicação no Twitter com vídeo do momento. “Sim! Por ela! Sempre lutando por um país … Que essa gestão seja rodeada pelas pessoas boas, que olhem pelo seu próximo. Chega de pessoas passando fome, idosos empurrando carrinho de recicláveis pq não tem uma sociedade que os amperes”, respondeu um perfil. “Queria tanto poder encontrá-la e pedir desculpas pelas coisas que postei em 2016, por dizer que era a favor do Impeachment. Eu nem sabia o que estava acontecendo na época. Não me entendia como cidadão. Me desculpe Dilma”, escreveu outro usuário. O abraço entre Dilma e Lula após a vitória do petista também viralizou nas redes sociais.