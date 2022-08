Diretor da cadeia pública de Alagoinha, Brejo paraibano foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31), no alojamento. Aparentemente pode se tratar de um suicídio.

A informação foi repassada pelo coronel Sinval Silva, comandante do 4º Batalhão da PM. De acordo com o Coronel, a notícia pegou a todos de surpresa.

Benjamim, como é conhecido, é da cidade de Campina Grande-PB e não há muitas informações a respeito dele. A policia esta no local.

