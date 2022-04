Em contato com a jornalista Michele Marques, do Portalmidia, o responsável técnico e coordenador de Enfermagem do Samu de Guarabira, Marielisson Urbano, admitiu a falta de um médico plantonista durante todo o dia de hoje (9). A denúncia da falta de um profissional foi feita pela vereadora Rosane Emídio, através das redes sociais.

Marielisson argumentou dizendo que infelizmente outros profissionais não puderam assumir o plantão. Ouça:

