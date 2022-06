Diretora da UPA e comandante do 4º BPM reafirmam parcerias entre saúde e segurança

Buscando reafirmar a parceria entre a saúde e a segurança pública, a diretora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarabira, Thaisa Cardeal, cumpriu agenda administrativa com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Sinval.

“Saúde pública e segurança pública podem e devem caminhar juntas, auxiliando-se mutuamente”, destacou Thaisa.

A gestora agradeceu o comprometimento dos policiais militares do batalhão com a cidade, em especial com a unidade de saúde e sua localidade.

FontePB com Assessoria