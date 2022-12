DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARTICIPA DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR JOÃO AZEVÊDO

A diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres, participou na manhã desta sexta-feira (16) de uma reunião que contou com a presença do governador João Azevêdo, da secretária de Saúde, Renata Nóbrega e demais membros da SES, além de vários diretores de hospitais públicos da Paraíba. A reunião aconteceu na sala de concerto do Espaço Cultural em João Pessoa.

Na ocasião foram entregues 15 ambulâncias para hospitais e feito um balanço dos avanços na saúde publica promovida pela Estado. Para a aquisição de ambulâncias foi destinada a quantia de R$ 5 milhões. Os veículos ficarão na base da Central Estadual de Regulação Hospitalar, para atender as unidades de saúde de todo o estado e também integra as ações do programa Coração Paraibano, que envolve as três macrorregiões de saúde, com serviços de referência no Hospital Metropolitano, em Santa Rita, nos Hospitais de Trauma de Campina Grande e Regional de Patos, com suporte via telemedicina, ligando todos os serviços em rede.

Polyana classificou como de extrema importância, participar de tal evento, podendo ter uma visão global dos avanços da saúde pública em todo o Estado. Ela também ressaltou que os avanços obtidos no HRG desde que assumiu a gestão foram reconhecidos pelo governador e pela SES.

Ela tambem ressaltou que o governador e a secretaria de saúde reafirmaram o compromisso de melhorar a estrutura do HRG.

