Diretora do HRG, diz que gestão de Jhony Bezerra será voltada para o lado técnico

A diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres, classificou como excelente a nomeação do dr Jhony Bezerra, para a função de secretário de saúde da Paraíba. Ela disse que Jhonny tem dado bons resultados, nas funções as quais desempenhou ao longo de sua vida profissional. Ela disse que um desses exemplo foi sua passagem como gestor do Hospital das Clínicas, em Campina Grande-PB.

“Quando eu era diretora do Hospital de Belém, o Dr Jhonny me deu todo apoio, para a melhora na qualidade dos serviços prestados à população. Depois que assumi o Regional de Guarabira, ele continuou me dando esse suporte. Ele é uma pessoa muito aberta, movido a números e resultados, tenho certeza que a gestão dele será marcada pelo sucesso.” afirmou.

Ela disse, que tem uma pauta reivindicatória para apresentar ao secretário, em reunião, ainda a ser definida a data. Entre as reivindicações estão:

capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem implantação do DIU

Disponibilizar o serviço de pré-natal para mulheres com gravidez de risco

Perfil

Jhony Wesllys Bezerra Costa possui graduação em medicina pela Unifacisa (2012), é pós-graduado em saúde da família pela Unasus/UFPE e pós-graduado em endoscopia digestiva pelo Imersão Goiania/GO. O novo secretário tem MBA em gestão em saúde pela USP, concluiu a residência médica em cirurgia geral pela Unifacisa/Trauma-CG, e também é pós-graduado em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões Digestivos (CBCD).

Atua como servidor público da Secretaria de Estado da Saúde desde 2015. Foi coordenador do serviço PACOVID – 19 (plano de ação Covid-19) do Hospital de Trauma-CG. Em junho de 2020 assumiu a diretoria técnica do Hospital de Clínicas de Campina Grande, com a missão de combater a pandemia no interior do estado. Em março de 2021 assumiu a direção geral do Hospital de Clínicas, onde permaneceu até março de 2022, quando foi nomeado ao cargo de Secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde.

Jhony Bezerra foi nomeado como secretário de Estado da Saúde, no dia 4 com publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 5.

