Diretora do HRG recebe parlamentares da Câmara Municipal de Guarabira

Na manhã desta quarta-feira (15), a diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres, recebeu a visita de parlamentares que compõe a base de oposição da Casa Osório de Aquino (Câmara Municipal de Guarabira). Os vereadores: Renato Meireles (líder da oposição), Saulo de Biu, Nal Fernandes, Ramon Menezes e Zé do Empenho, discutiram tópicos importantes para a melhoria dos serviços prestados no Regional.

Polyana disse que temas como ambulância, realização de mais cirurgias eletivas, ampliação dos serviços de hemodiálise e a reforma da estrutura do hospital foram debatidos ponto a ponto durante a reunião. Ainda de acordo com a diretora do HR, os vereadores se comprometeram em ajudar politicamente, no sentido de pedir ao governador e a secretaria estadual de saúde, os subsídios necessários para cada vez mais o hospital amplificar os atendimentos à população.

Polyana elogiou a postura dos parlamentares que a procuraram para oferecer apoio, mostrando suas preocupações com a qualidade no atendimento ao povo. “Gostei muito da oportunidade de esclarecer alguns fatos sobre o Regional. Nossa gestão está de portas abertas”.

Sobre o setor de hemodialise, Polyana esclareceu aos parlamentares que é um serviço terceirizado, ou seja, da responsabilidade de uma empresa privada. Mas que precisa de ser ampliado, pois a procura tem aumentado bastante. “Na nossa gestão eu pretendo implantar duas maquinas de diálise, esclusivamente para uso dos pacientes que estiver internados.

Curtir isso: Curtir Carregando...