Diretora do HRG se reúne com Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, da Paraíba

Com a missão de melhorar os serviços prestados à população de Guarabira e região, pelo Hospital Regional de Guarabira, a Dra Polyana Torres, diretora da unidade hospitalar, participou de uma reunião nesta terça-feira (17), com o Dr Arimatheus Reis, responsável pela Secretaria Executiva de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, da Paraíba.

De acordo com a Dra. Polyana, o encontro foi para discutir e planejar melhorias para a população do brejo.



”Discutimos sobre a necessidade de mais uma ambulância, ampliação do serviço de hemodiálise, melhorias na estrutura e fluxo de serviço, aumento da realização de cirurgias eletivas, a implementação de novos serviços como o pré-natal para gravidez de risco, implantação do DIU (dispositivo intrauterino), e a volta do Opera Paraíba, também fizeram parte da lista de reivindicações que eu fiz”. Concluiu.

Por última a Dra Polyana disse que está prevista, em breve, uma visita do Dr Arimatheus, ao HRG.

