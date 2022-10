Diretores do Sindicato dos Enfermeiros agradecem pagamento do piso salarial e declaram apoio a João Azevêdo

Diretores do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba (Sindep) declararam, nesta segunda-feira (10), apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB), que em reunião com os profissionais garantiu o pagamento do piso salarial da categoria a partir de janeiro de 2023.

A presidente do Sindep Milca Rodrigues agradeceu ao governador pelo compromisso de assegurar melhores condições de trabalho e reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde. “Nós recebemos do governador a garantia de que o Governo do Estado irá pagar o piso da enfermagem e, a partir de janeiro, isso será viabilizado em benefício de toda categoria”, comentou.

João Azevêdo destacou a capacidade financeira do estado para implantar o piso da enfermagem na Paraíba. “Foi uma satisfação ter recebido a todos em uma demonstração de confiança e reafirmo a todos que a questão do piso está equacionada. Nós fazemos uma questão fiscal eficiente, que permite absorver esse acréscimo, dando a tranquilidade de que esse pagamento será efetuado a partir de janeiro porque somos um governo legalista e por que sei da importância do segmento para a sociedade, que fez com que o estado recebesse nota 10 no enfrentamento da pandemia”, sustentou.

Ele também evidenciou os avanços da saúde pública da Paraíba ao longo de seu mandato. “Nós interiorizamos os serviços de saúde, levando equipamentos de hemodinâmica, tomógrafos, videolaparoscopia, zeramos a fila da vergonha de cirurgias eletivas com o Opera Paraíba, acabamos com os codificados, abrimos hospitais e estamos construindo novos e os profissionais podem contar com um parceiro para avançar na melhoria das condições de trabalho da categoria”, acrescentou.

Também participaram da reunião Antônio Francisco, Dominique Patrício, Clisten Coregllys, Emanuelle Keynes, Edinalba Cavalcante, Elisabeth Marie, Kesia Souza, Ana Rebeca Xavier, Zilma Alcântara, Keila Cordeiro e Renata Dantas.

