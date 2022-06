Diretoria do Hospital Regional desmente publicação feita pela Prefeitura de Guarabira

A diretoria do Hospital Regional de Guarabira publicou uma “nota” de esclarecimento a respeito de uma matéria veiculada no site institucional e nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Guarabira.

Qualificando a publicação da Prefeitura como sendo “Fake News”, a direção do HRG informou o seguinte:

“O Hospital Regional de Guarabira através de sua direção geral esclarece que o Projeto Eficientiza Saúde que terá seu contrato firmado nesta quinta-feira (02) não recebeu qualquer intermédio da Prefeitura Municipal de Guarabira e recebe com estranheza a notícia veiculada em seus canais institucionais. O projeto em questão foi desenvolvido somente pela equipe do Hospital Regional de Guarabira e pela empresa Engenharia Jaspe LTDA.”

De acordo com as publicações feitas nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Guarabira, essa ação é fruto de intermédio feito pela PMG em benefício ao Hospital Regional, informação esta que, de acordo com a assessoria do HRG, não condiz com a veracidade dos fatos. Ainda de acordo com a assessoria da Unidade de Saúde, o Hospital Regional dispõe de toda documentação desde o início do projeto, e que a Prefeitura de Guarabira não tem nenhuma participação efetiva no referido projeto.

Até o fechamento desta matéria a assessoria da PMG não havia publicado nenhuma nota sobre o fato nem contra-argumentando o esclarecimento emitido pela diretoria do Hospital Regional de Guarabira.

Confira a publicação no site institucional da Prefeitura de Guarabira que, segundo a direção do HRG, trata-se de uma “Fake News”:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...