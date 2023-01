Diretoria do HRG contrata empresa Especializada na área de Assessoria, Consultoria e Processamento de Dados em Sistemas de Informações em Saúde

Nesta quinta-feira (19), a diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres, na compania da enfermeira Núbia Gouveia, se reuniram com Edilson Ezequiel de Lima, diretor da empresa Saúde Digital, especializada em prestação de serviços na área de Assessoria, Consultoria e Processamento de Dados em Sistemas de Informações em Saúde. A reunião foi com o objetivo de inicialmente tratar dos assuntos que deram subsídios nas tomadas de decisões por parte dos gestores do hospital.

Estratégia: Levantamento dos dados estatísticos através de sistemas e portais oficiais do Ministério da Saúde para dar sustentação e decisão na estratégia a ser tomada. Com planejamento e estratégia bem definidos, os resultados já estão sendo alcançados de forma sistemática e satisfatória, atingindo assim os indicadores de saúde pública, como também aumentando as produções mensais junto ao Ministério da Saúde – MS.

Tambem na reunião ficou decidida a realização de visitas técnicas para capacitar os profissionais do faturamento no tocante ao correto registro de dados nos sistemas de informações do MS. Instalações e manutenções de sistemas do MS.

Objetivos:

Informar 100% das produções realizadas no hospital junto ao MS (Ministério da Saúde).

Inserir novos procedimentos nos serviços ambulatoriais e hospitalares.

Aumentar os registros de dados nos sistemas do MS.

Fortalecer o fluxo de informações e dados, atendimento assim os requisitos estabelecidos pelo MS.

Sobre a empresa

A Empresa Saúde Digital fundada em 2012 e representada por Edilson Ezequiel de Lima (Diretor Geral) e Edilânia Silva (Direita Executiva), oferece a Prestação de Serviços Especializados na área de Assessoria, Consultoria e Processamento de

Dados em Sistemas de Informações em Saúde.

Na prática, a empresa faz Monitoramento, Controle, Avaliação e Gerenciamento de Tecnologia da Informação: CNES – SIA – BPA – APAC – RAAS – SISAIH01 – SIHD2 – FPO – e-SUS PEC e CDS – SIM – SINASC – SINAN – SI-PNI – GAL – SISÁGUA – SIVEP-DDA – SISPNCD – SISCAN – SISLOGLAB – SISREG – GIL – CADSUS – CID-10 – CIAP-2, dentre outros sistemas do Ministério da Saúde.

Planejamento e Gestão: E-GESTOR (SISAB – Gestão da Atenção Básica – Academia da Saúde -Adesão a Incentivo Financeiro para Estruturação da APS – Bolsa Família – Consultório Virtual de Saúde da Família – Formulário para Monitoramento das Gestantes e Puérperas (COVID19) – Gerencia APS – Informatiza-APS – Laboratório Regional de Prótese Dentária-LRPD-ESB – Micronutrientes – Painéis de Indicadores da APS – PMAQ AB/CEO – Programa de Formação

Profissional da APS – PSE – SISVAN) – DIGISUS – SIS-PPI – SGIF – SIOPS – TABNET – TABWIN – FORMSUS.

Outros instrumentos de planejamento: (PAS – Programação Anual de Saúde – RDQA – Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RAG – Relatório Anual de Gestão – PPA – Plano Plurianual – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LOA – Lei Orçamentária Anual – PEI – Planejamento Estratégico Institucional), dentre demais sistemas do Ministério da Saúde.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram