Diretoria do HRG realiza treinamento com coordenadores de setores e traça metas e objetivos para 2023

A equipe de coordenadores de todos os setores, do Hospital Regional de Guarabira, Antonio Paulino Filho, passou pela primeira vez de um treinamento, com a finalidade de melhorar os serviços prestados à população, que diariamente busca atendimento. A iniciativa é inédita na historia do hospital. O treinamento foi dado pela Dra. Polyana Torres, que além de exercer a função de diretora do hospital, é coach.

“Nós realizamos esse treinamento com o intuito de orientar a nossa equipe sobre objetivos, metas, plano de ação, para que a gente consiga chegar aos objetivos traçados nesta reunião, até dezembro de 2023.” Disse Polyana.

O treinamento, de acordo com Polyana, tambem serve para que os coordenadores de setores, possam dar sugestões, fazer observações, alem de cumprir o que ficou determinado no plano de ação criado por eles.

“Eu quero olhar para a equipe que estou coordenando, confiar nos seus serviços e que essa equipe confie em mim. Não basta apenas pedir, ou exigir, é preciso que haja um trabalho de parceria”.

O enfermeiro e coordenador do setor do urgência e emergência, um dos mais movimentados do hospital, Eribaldo Alves, participou do treinamento e classificou como bom e proveitoso. “Foi muito bom, proveitoso, de suma importância para todos coordenadores do hospital, e repassar às informações para os demais”.

A coordenadora do setor de recepções do hospital, Lucrécia Rodrigues, disse que foi extremamente importante participar do treinamento. “É bom estarmos preparados e tentar fazer o melhor”.

Imagens: Dra. Cyntia Vilhena

