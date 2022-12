Discussão termina com adolescente morta a facadas em Sapé

Uma guarnição da Polícia Militar da cidade foi acionada via 190 após populares ouvirem a discussão entre o casal.

Uma discussão entre um casal terminou com uma adolescente de 17 anos morta com golpes de faca, no município de Sape, Zona da Mata paraibana. Conforme apurou o ClickPB, uma guarnição da Polícia Militar da cidade foi acionada via 190 após populares ouvirem a discussão entre o casal. Ao chegar no local, a PM se deparou com Ana Cláudia Ângela da Silva no chão e o suspeito, identificado como Raimundo Nonato da Silva, sobre a vítima.

A guarnição da polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentou reanimar a vítima, após parada cardíaca. Ela chegou a ser encaminhada a uma unidade hospitalar, porém não resistiu enquanto era transportada. Já o acusado, Raimundo, foi levado ao Trauma de João Pessoa pois ele estava ferido com um corte feito, por ele próprio.

Ele deu entrada às 23h22 no Trauma e passou por procedimento médicos de emergência. Após período de observação, recebeu alta médica às 04h12. Com isso, foi conduzido a delegacia seccional da região e posteriormente encaminhado ao presídio, onde aguarda audiência de custódia.