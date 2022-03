Dissidentes do MDB preparam festa para reafirmar apoio ao Governador João Azevedo

Mesmo com a candidatura própria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao Governo do Estado, alguns membros do partido irão apoiar a reeleição do governador João Azevedo. O anúncio foi feito pelo secretário chefe do Governo, Roberto Paulino, durante entrevista ao Sistema Arapuan, na tarde de hoje.

Quando foi feito anúncio da candidatura de Veneziano com apoio do PT em âmbito nacional e local, o deputado Raniery Paulino, filho de Roberto, deixou o partido e manteve apoio ao governador.

Roberto Paulino anunciou que ficaria nos quadros do MDB e afirmou que manteve conversas com prefeitos, vice prefeito, vereadores e lideranças que querem aliança com Azevedo. “Existe um segmento dentro do MDB que é um segmento forte e bom que apoia João Azevedo”, garantiu Paulino.

O secretário revelou que em breve o grupo fará reunião com o governador. “Estamos organizando um grupo considerável de amigo para ir a esse encontro levando nosso apoio ao Governador João Azevedo”, concluiu.

