Divórcio da cantora Simaria e ex-marido envolve disputa por bens, barraco em porta de escola e milhões em criptomoeda

A coluna LeoDias revelou com exclusividade que a cantora Simaria tem travado uma intensa batalha na Justiça com Vicente Escrig após o fim do casamento, anunciado em agosto de 2021, embora a crise na relação tenha começado bem antes. A briga judicial inclui tentativa da cantora de tirar o espanhol de casa por meios legais, partilha de bens, barraco na porta da escola dos filhos e acusação de que a fama tenha subido à cabeça da parceira de dupla e irmã de Simone.

Pedido de retira de Vicente de casa de Simaria

Em 2021, a cantora recorreu à Justiça com alegação de que Vicente estaria se recusando a deixar a residência após o fim do casamento. Ele, por sua vez, justificou sua permanência ao fato de cuidar dos filhos, argumentando ter abandonado sua vida profissional para dedicar-se à família, por não concordar em delegar a criação das crianças para babás e demais funcionários, já que Simaria ocupava-se da carreira musical.

Divisão de bens

Segundo Fabíola Reipert, apresentadora do Hora da Venenosa, da Record TV, Vicente entrou com um pedido de divisão de bens na Justiça após o fim do casamento. O processo tramita em segredo e pede a partilha de bens, que vão desde milhões de reais a imóveis de alto custo no Brasil e na Espanha.

Barraco em porta de colégio

A batalha judicial também relata uma confusão na porta do colégio dos filhos. O espanhol teria tentado visitar as crianças de forma “desordenada, sem anuência da genitora (Simaria), criando um tumulto na porta da escola e adotando comportamento violento com a babá, assustando os menores”, segundo o que consta no processo.

O documento apresenta, inclusive, o depoimento da babá: “Seu Vicente estava na porta e começou a gritar com todo mundo, inclusive na frente das crianças, dizendo que eu estava tentando impedir de ficar com elas. Fiquei com bastante medo do Seu Vicente e assustada com a reação dele. Ele sabe que eu estava lá fazendo o meu trabalho, mas me acusou e criou um tumulto na escola”.

Mudança de personalidade de Simaria após a fama

Vicente aponta ainda, no processo, uma drástica mudança de comportamento de sua então esposa após o sucesso e ascensão financeira: “A famosa cantora sertaneja, que faz dupla com Simone, sua irmã, após ter alcançado sucesso e muito, mais muito dinheiro, passou a julgar-se acima de tudo e de todos”.

Aluguel em disputa

Um dos pontos mais curiosos dos processos aos quais a coluna teve acesso é o pedido da defesa do ex-marido de Simaria para o pagamento do aluguel do imóvel onde o espanhol reside hoje. Segundo os advogados de Escrig, uma vez que a defesa da cantora pediu o afastamento de lar do ex-marido, ela é quem deveria custear a moradia do espanhol. O empresário chegou a dormir em seu escritório, o que também o impediu de receber os filhos nos fins de semana de visita para pernoitarem.

A Justiça, entretanto, decidiu negar o pedido de Vicente Escrig: “(…) para evitar eventual superveniência de dano grave ou de difícil reparação, concedo a liminar para afastar a imposição de pagamento de aluguéis em razão do afastamento do lar conjugal, observando-se que o imóvel serve de residência da família (mãe e filhos), devendo, se for o caso, ser partilhado no momento oportuno, ocasião em que o conjunto probatório já deverá estar formado”.

Dinheiro de conta conjunta usado para comprar Bitcoin

A mais recente descoberta desta coluna dentro dos processos de Vicente Escrig e Simaria foi o fato de o espanhol ter retirado o equivalente a R$ 1,8 milhão de uma conta conjunta que possuía no banco com a ex-mulher para comprar Bitcoins. Segundo o que consta no processo, o empresário alega que, após ser expulso de casa, teria ficado sem nada e pegou o dinheiro para investir na criptomoeda. Com forte desvalorização recente do Bitcoin, o valor investido em meados de 2021 pode ter sido reduzido para menos da metade.

