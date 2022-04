DJ é preso em Solânea acusado de comercializar drogas na Paraíba

O artista aproveitava as apresentações para traficar as substâncias, segundo a polícia.

Um DJ foi preso, nesta segunda-feira (4), suspeito de comercializar drogas em Solânea, no Brejo paraibano. De acordo com as investigações, o DJ realiza eventos em várias cidades do Nordeste e aproveitava as apresentações para traficar as substâncias.

O homem, de 26 anos, foi flagrado com dez barras de maconha prensada, 30 pacotes da mesma substância, porções de cocaína e unidades da droga sintética LSD. Munições de grosso calibre também foram apreendidas, além de balanças de precisão. Todo o material estava na casa da companheira dele, em Solânea.

Com a diminuição dos shows, por causa da pandemia, o DJ teria adotado o comércio da droga fora das festas, segundo a polícia. “Estamos investigando todas as informações apuradas pela investigação até o momento. O fato é que, hoje (4), ele foi pego em flagrante com essa grande quantidade de entorpecentes”, disse o delegado seccional Diógenes Fernandes. O homem preso será encaminhado a uma unidade do sistema penitenciário, onde ficará à disposição da justiça. portalt5

