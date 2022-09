Dois homens são presos por uso de documentação falsa e receptação de arma e munição​ na Paraíba

A Polícia Civil do Pará informou ainda que o alvo também é investigado naquele estado pelo crime de homicídio qualificado de sindicalista e vereador

Dois homens foram presos por uso de documentação falsa e receptação e posse de arma e munição na Paraíba. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão e prendeu em flagrante o indivíduo de iniciais C.M.P.P, de 42 anos.

A prisão se deu após incursões no Bairro das Indústrias, nesta Capital, ocasião em que foram encontrados objetos roubados, 70 (setenta) munições e documentos falsos.

O homem conhecido como Primo é o principal receptador de cargas roubadas dos caminhões do Centro de Distribuição Norte-Nordeste do Magazine Luiza, ocorridos nas BRs 101 e 230, na Paraíba. Ele também dava apoio à Orcrim que realizava as abordagens armadas aos caminhões.

Há um ano a investigação tentava qualificar esse indivíduo. Na última semana foi possível não só indentificá-lo como descobrir que existia mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pela Comarca de Redenção/PA, em virtude da prática dos crimes de associação criminosa, receptação, porte de arma de uso permitido, porte de arma de uso restrito e posse de arma.

A Polícia Civil do Pará informou ainda que o alvo também é investigado naquele estado pelo crime de homicídio qualificado de sindicalista e vereador da cidade de Redenção/PA, no ano de 2010. Ele foi assassinado com quatro tiros na cabeça.

