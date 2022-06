Dois jovens foram assassinados a tiros na tarde desta terça-feira (7), dentro de uma casa de jogos na rua Antônio Serra o Navarro, na cidade de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba. As vítimas foram surpreendidas por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta e dispararam a queima-roupa.

De acordo com informações obtidas os homicídios aconteceram no bairro do Campo a área nobre de Mamanguape.

Materia em atualização

