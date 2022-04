Dona de cabaré, candidata a deputada no RN, acredita em política sem corrupção

A empresária Lilia Saldanha, dona do Cabaré Sol e Lua, em Caicó (RN) lançou sua pré-candidatura como deputada estadual pelo Solidariedade, no Rio Grande do Norte. Lilia ficou conhecida na região e entorno após promover lives durante a pandemia de covid-19 para arrecadação de doações para as funcionárias da casa, uma vez que o prostíbulo fechou as portas temporariamente por conta do vírus.

As doações angariadas também ajudaram um lar de idosos, uma igreja e até mesmo a causa animal. Lilia também foi vereadora por 20 anos e presidiu por mais de 10 anos a Câmara de São José do Brejo do Cruz.

No Instagram, ela possui quase 39 mil seguidores no perfil e milhares de visualizações em alguns vídeos no Youtube, onde realizou as lives.

correiobraziliense