Dona de cabaré, ex-vereadora da PB viraliza na disputa por vaga na Assembleia do RN

A ex-vereadora da cidade de São José do Brejo do Cruz (PB), Lilia Saldanha (Solidariedade) viralizou nas redes sociais após anunciar sua candidadutra a deputada estadual, no vizinho estado Rio Grande do Norte. Ariana Maia Saldanha, a Lilia, tem 48 anos e é conhecida na região de Caicó, de onde é natural, por ser dona de um prostíbulo.

No vídeo publicado em uma rede social ela anuncia a candidatura e compara a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte ao empreendimento do qual é proprietária,.

Vereadora por três mandatos

Segundo apurou o ClickPB, Saldanha foi eleita para o legislativo municipal de São José em 1996. Filiada ao antigo PFL (atual União Brasil), ela alcançou 122 votos, sendo a segunda mais votada à época. Em 2000 foi reeleita, algo que não conseguiu em 2004. Foi eleita em 2008 e reeleita em 2012 e 2016. Chegou a ser presidente da câmara municipal durante parte de seus mandatos.

Solicitação de registro de candidatura no DivulgaCand. (Foto: reprodução)

O início do empreendimento

Em entrevistas à imprensa, ela declarou que foi após ter perdido a campanha em 2004 optou por criar um bar no estado vizinho. A cidade escolhida foi Caicó, a 71 quilômetros do município que atuou como vereadora. O local, inicialmente um bar comum, passou a ser um prostíbulo pouco tempo depois.

O ‘cabaré’ tornou-se conhecido em toda a cidade, uma das mais importantes do interior nordestino. Em 2020, o empreendimento tornou-se conhecido para além do semiárido potiguar: uma liveno Youtube contabilizou mais de 150.000 visualizações e diversas doações para igrejas, famílias e instituições de caridade.

Publicação no Instagram

A postagem de Lilia viralizou no instagram desde ontem (31). No vídeo ela se define como “dona do Cabaré Sol e Lua em Caicó”. E diz que está candidata para “botar moral nesse cabaré aqui (aponta para o prédio da assembleia)”. Ela define a ALRN como “o maior cabaré do Rio Grande do Norte”. O conteúdo tem como trilha sonora o hit “tem cabaré essa noite”, dos cantores Nilvaldo Marques e Nattan.

Até a manhã de hoje (01) o reels já contava com mais de 55 mil visualizações e duas mil curtidas.

Confira: