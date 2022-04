Lília Saldanha, Dona do cabaré Sol e Lua, em Caicó, no Rio Grande do Norte, quer ser deputada estadual. Ela será entrevistada no Manhã de Notícias, desta quarta-feira (6) às 8h.

Lília tem experiência na política, passou um bom tempo atuando como vereadora e presidente de Câmara, em cidade da Paraíba. Ela ficou famosa, em todo o Brasil, quando no primeiro ano da pandemia da COVID-19 (2020) realizou uma live direto do cabaré, pedindo doações para as meninas, que estavam sem trabalhar.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...