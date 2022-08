Dono de motel mata invasor a tiros no Sertão da Paraíba

O dono de um motel no Sertão da Paraíba matou um invasor a tiros. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), após o homem invadir o local fazendo ameaças ao proprietário do estabelecimento, de acordo com as informações do empresário repassadas à Polícia Militar.

O tenente-coronel Guedes, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), informou ao ClickPB que a esposa do empresário acionou a PM dizendo que o esposo havia assassinado o invasor que pulou o muro do motel e chegou com duas facas fazendo ameaças ao dono do estabelecimento, dizendo que queria matá-lo.

Ao reagir, o proprietário do motel matou o invasor a tiros e orientou a esposa a ligar para a Polícia Militar. A PM faz buscas para localizar o dono do motel para que ele preste esclarecimentos sobre o caso.

