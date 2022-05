Douglas critica novo São João de Bananeiras e diz que há uma desvalorização cultural

Ex-prefeito da cidade de Bananeiras, Brejo paraibano, Douglas Lucena, criticou veementemente o novo formato do São João da cidade. Ele disse que há uma descaracterização e uma desvalorização cultural do verdadeiro São João. As críticas foram durante entrevista a jornalistas de embarque da manhã de notícias desta segunda-feira (23).

