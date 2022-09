Draco prende integrante de organização criminosa e apreende armas e arsenal de munições, em São Bento

A Polícia Civil da Paraíba realizou na manhã de hoje (13) prisão e apreensão no município de São Bento, sertão do estado. Conforme apurou o ClickPB, a ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, com apoio do Grupo de Operações Especiais – GOE.

Foi preso um homem, integrante de organização criminosa, e com ele apreendidas armas um elevado número de munições. A operação ocorreu, de acordo com a DRACO, após a delegacia receber denúncias que uma pessoa estaria vendendo armas e munições para assaltantes de bancos.

clickpb