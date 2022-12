Drogas, munições e dinheiro são apreendidos no Alto da Boa Vista em Guarabira

Por volta das 9h40min, desta quarta-feira (14), durante a realização da OPERAÇÃO PARADGMA comandada pelo Major Silva Ferreira, o COPOM acionou as guarnições que estavam empenhadas na operação para a averiguação de um possível tráfico de drogas na localidade do Alto da Boa Vista.

A guarnição da Força Tática chegando ao local, se deparou com dois indivíduos, um em uma moto HONDA XRE 300 de placa QSJ 9729 e outro encostado em um veículo automotor Hyundai i30 de cor prata em atitude suspeita (ambos estavam conversando).

O suspeito que se encontrava na motocicleta estava portando e ostentando arma de fogo, quando os suspeitos avistaram a guarnição, desembarcaram dos respectivos veículos, correndo para dentro de uma residência, nesse momento, diante da conduta flagrancial, a referida guarnição adentrou na residência em perseguição aos suspeitos, no entanto, não obtiveram êxito na captura dos indivíduos, porem no momento da fuga, os suspeitos deixaram cair uma sacola com munições de calibre .40 (duas munições), .38 (uma munição), 9mm (duas munições), uma quantia de substância semelhante a cocaína, bem como uma quantia de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), dois relógios dourados (Oriente e Bvgari) e um documento de identidade, como também foram apreendidos os veículos pertencentes aos suspeitos.

A guarnição da viatura 7314 comandada pelo Sargento Amaral realizou a condução dos objetos, bem como dos veículos apreendidos até a delegacia de polícia civil para serem realizados os procedimentos cabíveis ao fato.

