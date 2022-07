Duas Estradas: Homens efetuam disparos de arma de fogo e festa é interrompida

00h20min

Duas Estradas-PB

PRISÃO EM FLAGRANTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA

Durante os festejos julinos ocorridos na cidade de Duas Estradas, Agreste paraibano, a Polícia Militar efetuou a prisão de dois homens, 43 e 32 anos respectivamente, oriundos da cidade de Nova Cruz, os quais haviam efetuados dois disparos de arma de fogo em direção ao alto no meio da festa.

A guarnição estava próximo e ouviu o estampido sendo informada por populares que um deles havia puxado a arma da cintura do companheiro e efetuado disparos para o alto. Os dois foram ouvidos e apontaram a autoria dos disparos um ao outro respectivamente. Não obstante, concordaram em afirmar que os tiros foram para evitar que fossem agredidos por outros em meio a festa tendo em vista, naquele momento terem tido uma pequena desavença com desconhecidos. Insta salientar que um deles possui porte de arma de fogo. Desse modo, ambos foram conduzidos presos e apresentados ao delegado plantonista que lavrou o auto de prisão em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...