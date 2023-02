Duas mulheres foram presas no sítio Gravatá de Piabas, em Araçagi-PB

PRISÃO DE ACUSADAS POR PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE DE ARMA BRANCA E POSSE DE MACONHA.

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar na noite deste sábado, (11) em um bar no Sítio Gravatá de Piabas, na zona rural do município de Araçagi-PB. Por volta das 22:00hs, durante Operação Paradigma, as guarnições comandadas pelo tenente Castro foram informadas que em um bar no Sítio Gravatá de Piabas, local conhecido das guarnições como ponto de prostituição, havia um som em alto volume perturbando o sossego da vizinhança.

Que ao chegar próximo ao local do fato as guarnições ouviram o barulho do som, porém a proprietária ao visualizar as viaturas de longe, desligou. No bar foi identificado que havia uma adolescente consumindo bebida alcoólica a qual também estava na companhia de uma mulher de 18 anos, as quais, aparentemente, estavam disponíveis para realização de programas no local, sob suposta supervisão da proprietária do estabelecimento.

Durante buscas no local foi localizado um pacote com substância semelhante a maconha, tendo umas das mulheres assumido sua posse, e ainda 02 (duas) armas brancas. Por fim, todas as envolvidas foram encaminhadas a delegacia polícia civil plantonista de Guarabira-PB para lavratura dos procedimentos legais cabíveis.

