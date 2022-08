Duas pesquisas divulgadas hoje apontam que Governo de João Azevêdo tem aprovação de mais da metade dos paraibano

De acordo com o levantamento Big Data, a aprovação do chefe do executivo estadual foi de 51%; outros 43% desaprovam a gestão e 6% dos entrevistados não souberam ou não opinaram

A administração do governador João Azevêdo à frente do Estado é aprovada por mais de 50% dos paraibanos. É o que dizem duas pesquisas realizadas pelos institutos, Real Time Big Data e o Datavox, e divulgadas nesta terça-feira (23).

De acordo com o levantamento do Big Data, a aprovação do chefe do executivo estadual foi de 51%; enquanto que outros 43% desaprovam a gestão e outros 6% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Os paraibanos também avaliaram o governo do socialista. Durante a aplicação do questionário eles puderam classificar os atos administrativos de João Azevêdo como bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo. 32% definiram a atual gestão como regular; outros 20% acham bom o governo e 14% avaliaram como ótimas as ações.

Por outro lado, 16% apontaram o governo como ruim e 15% como péssimo. Outros 3% não souberam ou não opinaram.

Já a pesquisa Datavox divulgou que 56,5% dos paraibanos aprovam a gestão de João Azevêdo contra 35,3% que desaprovam e 8,2% que não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa Datavox/PBAgora ouviu 2.000 entrevistados, entre os dias 18 e 20 de agosto, em 70 municípios da Paraíba. A consulta tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela foi registrada no último dia 16 de agosto, sob o código PB- 05741/2022 e BR-05471/2022 – TSE – TRE.

A pesquisa Real Time Big Data coletou 1.500 entrevistas, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A consulta foi registrada no TSE sob o número PB-03455/2022.

