Duas pessoas são assassinados em Madacaru

Duas pessoas foram assassinados na madrugada desta segunda-feira (18). O crime aconteceu no Alto do Céu, em Mandacaru, João Pessoa. As vítimas são um homem, de 31 anos, e um adolescente, de 17 anos.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após moradores da região ouvirem os disparos. O crime aconteceu durante uma festa, quando as vítimas foram chamadas para fora do local e executadas.

A área foi isolada. O adolescente de 17 anos recebeu pelo menos 15 disparos, segundo a polícia. O homem foi avo de três tiros. Os homens foram assassinados com tiros de espingarda calibre 12, revólver e pistola.

