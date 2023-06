Dubai ganha um “bar de água” e cardápio tem 30 opções diferentes de… água

Com 30 tipos diferentes inventados por sommeliers de água, o AQUA Water Bar se auto intitula o primeiro bar de água de Dubai, nos Emirados Árabes, criado pela marca alemã de filtros LUQEL. As misturas são resultado da manipulação e adição de outros compostos no H2O. O gosto e desempenho de cada versão vem dos diferentes níveis de cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto e sulfato.

“Estamos muito entusiasmados em lançar o primeiro bar de água gourmet nos Emirados Árabes Unidos. Nossa estação de água patenteada não apenas purifica a água da torneira, mas a remineralizamos e para criar uma enorme variedade de diferentes receitas”, afirma Roia Jabari, diretor administrativo da LUQEL nos Emirados Árabes e do AQUA Water Bar para o site do Arabian Business.

“Todos nós já ouvimos sobre os ‘produtos químicos eternos’ em nossa água, como hormônios que aumentam o risco de câncer, metais tóxicos que destroem nosso DNA e micro e nano plásticos. De acordo com um estudo recente, ingerimos plástico equivalente a um cartão de crédito (5g) da nossa comida e bebida semanalmente. Isso é realmente chocante”, diz Jabari.

Entre os drinks disponíveis estão o “Kick start”, que promete ajudar a começar o dia com uma dose extra de magnésio e o “Natural Beauty”, com cálcio extra, sulfato e magnésio. O bar também fez uma parceria com a marca Kitopi para oferecer saladas, sanduíches e snacks saudáveis, sem glúten, veganos e vegetarianos.

Há também a opção de levar as misturas de água em garrafas de vidro reutilizáveis, parte do compromisso da LUQEL para ajudar a remover pelo menos 5 bilhões de garrafas plásticas descartáveis por ano do mundo até 2026. O bar também já planeja seu próprio serviço de entregas.

Fonte: CNN Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...