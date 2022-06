Duda e Ana Patrícia são campeãs mundiais de vôlei de praia

O Brasil está de volta ao topo do pódio no vôlei de praia. Duda/Ana Patrícia venceram as canadenses Bukovec/Brandie por 2 a 0 (21-17 e 21-19) na final do Campeonato Mundial da modalidade disputado em Roma, na Itália. É o primeiro título do Brasil no feminino desde o ouro de Ágatha/Bárbara Seixas no Mundial de 2015, na Holanda, quando o pódio foi todo brasileiro.

As brasileiras dominaram o primeiro set do jogo. Duda/Ana Patrícia tiveram uma grande atuação abrindo sete pontos de vantagem para as adversárias. A dupla do Brasil forçou o saque em cima de Bukovec, cansando a jogadora canadense. As norte-americanas chegaram a ensaiar uma reação no final do set, mas Duda e Ana seguiram cometendo poucos erros para abrir 1 a 0 na final.

O segundo set foi mais parelho, com as canadenses melhorando o desempenho na quadra e as brasileiras cometendo mais erros do que no primeiro set. Nos momentos decisivos, a dupla do Brasil soube acertar pontos cruciais para fechar o jogo. Destaque para boas defesas de Duda e a atuação de Ana Patrícia no bloqueio e também no ataque (onde saiu o ponto final da partida).

