Dupla suspeita de assaltos é presa após trocar tiros com policiais em Gurjão na Paraíba

Uma dupla de assaltantes foi presa após trocar tiros com policiais, na madrugada dessa sexta-feira (18), em Gurjão, no Cariri Paraibano. De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 2h, quando um grupo homens foram flagrados pela PM tentando assaltar uma agência lotérica.

Ao perceberem a presença dos policiais, os assaltantes abriram fogo contra a guarnição, que reagiu ao ataque. Durante o conflito, alguns dos criminosos conseguiram fugir, mas outros dois foram detidos em flagrante.

Os presos foram encaminhados junto do material apreendido para a delegacia de Serra Branca.

