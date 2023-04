Dupla suspeita de enterrar mulher viva em Minas Gerais é presa

Dois homens, de 20 e de 22 anos, suspeitos de enterrarem uma mulher viva em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil.

As informações foram confirmadas pelo delegado Diego Candian.

“A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu dois mandados de prisão temporária em desfavor de dois suspeitos de 20 e 22 anos investigados por terem tentado ceifar a vida de uma mulher de 36 anos em Visconde do Rio Branco ao emparedá-la viva no cemitério daquela cidade”, disse o delegado em vídeo divulgado no Twitter da PCMG.

Relembre o caso

A Polícia Militar (PM) foi acionada após coveiros do cemitério avistarem um túmulo fechado com tijolo e cimento fresco, além de marcas de sangue próximo ao local.

Chegando ao cemitério, os policiais ouviram gritos de socorro e decidiram quebrar a parede de tijolos. A mulher então foi retirada do túmulo e levada por uma equipe do Samu até o hospital São João Batista.

Segundo a vítima, ela se encontrava em casa com o marido quando a residência foi invadida por dois indivíduos encapuzados que a agrediram.

Ela afirmou ainda à polícia que, no dia anterior, havia guardado armas e drogas para duas pessoas e que esse itens teriam sido extraviados.

CNN

Curtir isso: Curtir Carregando...