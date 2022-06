Dupla suspeita de homicídios e tráfico de drogas no Sertão da Paraíba é presa em Arcoverde

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (29), em uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos e a Polícia Militar de Pernambuco, através do 3º BPM – Arcoverde. Eles são investigados por tráfico de drogas e diversos homicídios.

Na residência dos acusados, em Arcoverde/PE, foram apreendidos: 5,500 kg de maconha; 17 big big de maconha, prontas para venda; 06 peteca de cocaína; 57 gramas de crack, embaladas para venda; 01 balança de precisão; 840,00 reais em cédulas variadas; 67,30 reais em moedas 05 cinco aparelhos celulares, sendo (02) dois com restrição de furto/roubo, (02) dois com senhas os quais não se pode confirmar se eram provenientes de roubo/furto e (01) comprado na feira do troca.

“Eles são investigados por participarem de uma organização criminosa conhecida por EUA/PCC na cidade de Patos responsável pela prática de vários crimes, dentre eles roubo, tráfico de drogas e homicídios, por isso essas prisões são uma continuação da Operação Anates in Aere”, disse o Delegado Seccional, Paulo Ênio Rabelo.

Os homens fugiram de Patos, na Paraíba depois que as investigações contra eles se intensificaram, inclusive há mandados de prisão contra eles, que foram cumpridos. Nesses dois meses de investigação, as polícias mantiveram contatos importantes, o que acabou resultando na prisão dos foragidos. Os suspeitos foram recolhidos ao Presídio de Arcoverde, em Pernambuco, mediante determinação judicial.

clickpb