Durante entrevista, Nilvan Ferreira afirmou que querem plantar discórdia no PL

Durante as perguntas, o candidato foi questionado sobre a crise de alguns nomes no partido, se referindo ao candidato Cabo Gilberto e ao candidato Walber Virgolino.

O candidato ao governo do estado, Nilvan Ferreira esteve nesta segunda – feira (29) em Cajazeiras, sua cidade natal, caminhou com apoiadores e debateu com os moradores os problemas da cidade. Durante o percurso, participou de uma entrevista na rádio Alto Piranhas com os radialistas Adjamilton Pereira, Alberto Dias e Saul Soares. Nilvan Ferreira apresentou soluções para os problemas da região e reforçou a criação de hospitais para desafogar a saúde pública na região.

“ Visito o Hospital Laureano e vejo os corredores lotados, vejo Cajazeirenses dependendo de transporte e casa de apoio. O Hospital de Trauma do Sertão e Tratamento do Câncer no Sertão são minhas bandeiras, porque sou daqui, e só eu posso fazer isso”, afirmou.

Durante as perguntas, o candidato foi questionado sobre a crise de alguns nomes no partido, se referindo ao candidato Cabo Gilberto e ao candidato Walber Virgolino.

“Não se pode potencializar esse tipo de discussão, tem gente interessada que a gente brigue, estou prestes ganhar a eleição, querem plantar a discórdia dentro do grupo para me atrapalhar, atrapalhar Bolsonaro, atrapalhar Gilberto, atrapalhar Walber. Vão criar qualquer tipo de perspectiva para potencializar confusões e terminar tirando a gente do foco, temos que ser vacinados contra isso,” finalizou.