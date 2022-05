“É provável que eu seja candidato ao Senado por SP”, admite Moro

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) admitiu nesta sexta-feira (20/5), em entrevista a uma web rádio, ser “provável” que ele dispute o Senado por São Paulo nas eleições deste ano.

A fala de Moro ocorreu quando ele defendia a importância de romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto este ano.Inicialmente cotado para concorrer à Presidência da República, o ex-juiz afirmou que sua colaboração para romper essa polarização “vai ser diferente” do que planejado.

“Estou hoje em São Paulo, estou construindo aqui um espaço. Isso precisa ser construindo, evidentemente, dentro do partido (União Brasil). Mas é possível, é provável que eu seja candidato ao Senado por São Paulo. Mas isso ainda está em uma construção. Posso ser também candidato a uma outra posição”, afirmou Moro ao programa Morning News, da web rádio Insuperável.









Como a coluna vem mostrando, integrantes do União Brasil trabalham para que Moro dispute o Senado em São Paulo na chapa do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tentará reeleição.

Em 19 de abril, o ex-juiz teve um encontro com Garcia. A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, mas não foi registrado nas agendas oficiais de ambos.

