Educação abre seleção com 71 vagas para profissionais do Projovem Urbano e do Campo

A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia lançou, nesta sexta-feira (2), o edital para realização de Processo Seletivo Simplificado do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) – Projovem Urbano e do Projovem do Campo-Saberes da Terra – para a contratação de professores, merendeiras, educador acolhedor e matriculador. As inscrições iniciam neste sábado (03) e encerram no domingo (04), e devem ser realizadas de forma on-line. Cada função terá um link para inscrição. Os editais estão disponíveis da página 7 a 15 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (02).

O Projovem, nas modalidades Projovem Urbano e Projovem Campo-Saberes da Terra, é um programa do Governo Federal que tem como finalidade elevar a escolaridade de jovens com idades entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, visando à conclusão dessa etapa por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso.

As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano e Campo, na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (SEECT/PB), não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza e os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos, conforme preconiza o artigo 9o, § 3o, da Lei Federal no 12.513/2011.

PROJOVEM URBANO – Estão sendo ofertadas 31 vagas. O período de duração do contrato será de 18 meses, exceto para os matriculadores, cujo período será de dois meses, para realizarem a busca ativa e matrícula dos alunos.

As distribuição das vagas serão: 15 vagas para Educador de Ensino Fundamental; 3 para Educador de Qualificação Profissional; 3 para Educador de Participação Cidadã; 2 vagas para Educador de acolhimento de crianças (cuidador); 2 vagas para Merendeiro e 6 vagas para Matriculador que atuarão no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, no município de João Pessoa.

Confira os links para inscrição do Projovem Urbano:

Educador Acolhedor de Acolhimento de Crianças: https://forms.gle/Z6H33RAfvEHgJADn6

Educador: https://forms.gle/MGs7yKSiDhnp5CYT8

Matriculador: https://forms.gle/wV2YMKq8G46jJVkr5

Merendeiro: https://forms.gle/fH6WUJsaG6oMFcFE6

PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA – Estão sendo ofertadas 40 vagas.

O período de duração do contrato será limitado a 24 meses, exceto para os matriculadores, cujo período será de três meses.

As vagas serão distribuídas: 16 para Educador de Ensino Fundamental; 4 para Educador de Qualificação Profissional; 04 para Educador de Participação Cidadã; 04 para Professor (educador) de acompanhamento do acolhimento de crianças (cuidador); 04 para Merendeiro e 08 vagas para Matriculador que atuarão no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo – Saberes da Terra, nos municípios de Cabaceiras, Juarez Távora, Monteiro e Taperoá.

Confira os links para inscrição do Projovem Campo – Saberes da Terra:

Educador Acolhedor de crianças: https://forms.gle/1SHNH19bTg2m7CbV8

Educador: https://forms.gle/N5m6YLAZnKNP9PNh9

Matriculador: https://forms.gle/YpwAtXyatcKHsUu48

Merendeiro: https://forms.gle/VF8bw8UsQseDZsBf7

Processo Seletivo – O Processo Seletivo Simplificado para o Projovem Urbano e Campo terá caráter eliminatório e classificatório em duas etapas: com Prova de Títulos e Entrevista Oral. A Formação Inicial e Continuada é pré–requisito para os professores participarem do programa. O resultado final da seleção será divulgado no dia 28 de dezembro no Diário Oficial e no endereço eletrônico https://paraiba.pb.gov.br.

A carga horária para os Professores, incluindo os das Unidades Prisionais, será de 30h semanais, sendo 25h em sala de aula, no horário noturno, de segunda a sexta-feira e 5h horas de Formação Continuada e Planejamento Integrado que acontecerão aos sábados para todos no horário diurno.

Os Educadores de Participação Cidadã e de Qualificação Profissional, quando necessário, para complemento da carga horária acima exigida, poderão ser convocados em outros horários, conforme necessidade do Projovem Urbano e do Campo. Os Educadores Acolhedores de Crianças terão carga horária de 25h semanais noturnas, e a carga horária dos matriculadores será de 30h semanais.

O candidato concorrerá apenas à vaga na área para a qual se inscreveu em seu município, não sendo permitida inscrição dupla, mesmo sendo em áreas distintas, a vaga será prioritária para candidatos com residência fixa no Município no qual concorre. O comprovante de residência precisa estar no nome do candidato, ou no nome dos seus pais, caso esteja no nome do cônjuge, anexar a certidão de casamento.

Secom Paraíba

