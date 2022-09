EDUCAÇÃO DE PEDRO RÉGIS SOBE POSIÇÃO NO IDEB E ALCANÇA MELHOR RESULTADO DA SUA HISTÓRIA

Pedro Régis alcança o melhor resultado histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), subindo de 4.0 para 4.8. É o melhor índice da história do município, o segundo melhor entre as doze (12) cidades do Vale do Mamanguape, que compreendem a 14ª Gerência Regional de Ensino (GRE).

O resultado atesta a melhora na qualidade da Educação no município, de acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgado nesta sexta-feira (16), avaliando os resultados de dois conceitos: o indicador de rendimento escolar (calculado pelas taxas de aprovação dos estudantes em determinado ano), e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação no País, o índice é divulgado a cada dois anos, em várias escalas: nacional (em cada etapa escolar), por rede (dos municípios e dos estados) e por escola. O índice atual corresponde à avaliação apenas dos anos finais do Ensino Fundamental. Por causa da pandemia, os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderam ser avaliados, em Pedro Régis e em outros municípios paraibanos (até mais populosos). O resultado avalia o ensino remoto, em 2021, tendo Michele Ribeiro como prefeita e Érika Maria Galvão como secretária da pasta.

A meta do Núcleo Pedagógico era subir o índice e chegar a 4.7 na avaliação, considerando todos os desafios e dificuldades de adaptação do novo método de ensino remoto/híbrido e as condições estruturais e administrativas encontradas pela nova gestão. Para alegria da equipe pedagógica as expectativas foram superadas.

“Planejamos nossas ações objetivando uma meta. Trabalhamos para elevar o índice e consequentemente melhorar a qualidade da Educação no município, mas conseguimos ir além. Parabenizamos primeiro ao empenho dos nossos profissionais que trabalharam com dedicação diante de um cenário tão desafiador como foi à pandemia, em seguida, estendemos os nossos agradecimentos à equipe pedagógica, e à prefeita Michele Ribeiro pelos investimentos feitos ao longo desses quase dois anos de gestão”, declarou a secretária Érika Galvão.

A prefeita Michele Ribeiro também celebrou com o resultado. “Como professora eu comemoro junto a todos os professores e professoras do nosso município, agradecendo a cada um pelo esforço hercúleo que fizeram, em especial durante a pandemia. Parabenizo também a nossa equipe pedagógica na pessoa da secretária de Educação, Érika Galvão pela dedicação. Não tínhamos dúvidas de que os investimentos que fazemos na garantia de acesso aos cursos de formação continuada dos profissionais, na compra de materiais e livros didáticos, na disponibilidade de merenda de qualidade aos nossos estudantes, na melhoria da infraestrutura de todas as escolas, na compra de equipamentos, computadores e mobílias, na valorização dos professores com pagamento em dia e dentro do mês trabalhado, entre outras ações, resultariam na elevação do Ideb, e, consequentemente, na melhoria da qualidade da educação do município. Estamos felizes!”, celebrou a prefeita.

A informação sobre o Ideb pode ser acessada por meio do link: Fonte: IDEB 2021/INEP MEC

Ascom Pedro Régis

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram