Amanhã (12/04), os alunos do Curso de Direito da EESAP estarão no @shoppingcidadeluz com o NPJ Itinerante. 🤩

O NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) tem como um dos seus principais objetivos, levar atendimento gratuito para a comunidade. Além de, poder proporcionar aos meus alunos uma vivência prática e real do exercício da profissão sob a supervisão de um docente.

Esperamos vocês lá. ❤️️

📆 12 de maio.

📍 Shopping Cidade Luz.

⏰ A partir das 14h.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...