Efraim Filho diz que chapa com Pedro Cunha Lima será anunciada na próxima quinta-feira com presença de Cássio e Romero

O deputado federal Efraim Filho (União) afirmou hoje que a chapa majoritária com Pedro Cunha Lima (PSDB) será anunciada na próxima quinta-feira (31) na cidade de Lagoa Seca com a presença de vários nomes da oposição na Paraíba, incluindo o ex-senador Cássio Cunha Lima e o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD).

Em declaração veiculada no programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, o parlamentar que se afastou do governador João Azevêdo (PSB) também rememorou a aliança que seu pai, o ex-senador Efraim Morais, fez com Cássio nas Eleições de 2002, quando disputaram ao cargo de senador e governador, respectivamente. A mesma articulação, sob os nomes dos filhos, deve ser repetida neste ano.

“Nós vamos estar construindo isso junto com o partido. A ideia é de quinta-feira, na cidade de Lagoa Seca, estarmos todos juntos: eu, Pedro, Efraim [Morais], Julian, o prefeito Fábio Ramalho, Cássio Cunha Lima e Romero Rodrigues. Todos participarão desse momento, que deverá ser a primeira aparição pública conjunta desse grupo”, disse Efraim Filho.

“É uma campanha ousada, audaciosa e de jovens, como foi a de 2002. Quem lembra a coragem que Efraim teve naquela época de poder fazer a sua decisão é muito parecida com a nossa agora, com muita humildade, pé na estrada, conversando com as pessoas e dialogando”, concluiu o parlamentar.

