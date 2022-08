ELEIÇÕES 2022: Camila faz adesivaço e corpo a corpo no primeiro dia da campanha eleitoral

A deputada estadual e candidata a reeleição, Camila Toscano (PSDB), realizou nesta terça-feira (16) um adesivaço e um corpo a corpo em Guarabira para marcar o primeiro dia da campanha eleitoral. Nas redes sociais, a candidata divulgou vídeos mostrando o ponta pé inicial com mensagem aos paraibanos, além de divulgar o número que estará nas urnas em outubro.

“Começamos a nossa campanha por Guarabira, representando todo o Brejo paraibano. Fomos para as ruas conversar com a população e adesivar carros e motos. Espero que tenhamos uma campanha tranqüila, em paz, mas com muito gás para percorrer esse estado apresentando nossas propostas e mostrando nosso trabalho na Assembleia Legislativa”, disse Camila.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Os comícios poderão ser realizados entre as 8h e a meia-noite, horário que poderá ser prorrogado por mais duas horas no caso de encerramento de campanha. Showmícios gratuitos são proibidos por lei.

Na internet, a propaganda eleitoral pode ser feita em sites e redes sociais, mas deve ser identificada como publicidade e exibir o nome do candidato, partido, coligação ou federação. A propaganda por meio de telemarketing também é proibida.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram