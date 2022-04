ELEIÇÕES 2022: PT e PSB anunciam aliança: “demonstração muito forte ao Brasil”

Em reunião em São Paulo, entre PT e PSB, com Lula e Geraldo Alckmin, os dois partidos afirmam a aliança para reconstruir o país, recuperar a economia, gerar empregos e combater à fome.

Veja a intervenção do presidente Lula anunciando a indicação de Alckmin para a sua vice, que será levada ao partido, e o compromisso de dar “uma demonstração muito forte ao Brasil”.

Veja abaixo a íntegra do encontro, com as manifestações do presidente do PSB, Carlos Siqueira, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, de Geraldo Alckmin e do ex-presidente Lula.

