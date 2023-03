ELEIÇÕES 2024: Foto de Raniery e Neide de Teotônio sugere chapa para 2024

Uma foto do ex-deputado Raniery Paulino com a ex-vereadora Josineide Nicolau (Neide de Teotônio) está sendo bastante divulgada nas redes sociais de Guarabira nesta quinta-feira, 30, onde partidários da oposição sugerem a formação da chapa de prefeito e vice para as eleições de 2024.

A foto tem aparecido com maior frequência em grupos de WhatsApp. Aliados do grupo Paulino e correligionários do advogado Antonio Teotônio sugerem a formação de uma chapa com Raniery candidato a prefeito e Neide vice, como forma de unir as oposições para a disputa da Prefeitura de Guarabira no próximo ano.

Na fotografia, Raniery Paulino (primeiro suplente de deputado federal pelo Republicanos) aparece fazendo um coração com a ex-vereadora Josineide Nicolau, esposa de “Dr. Teotônio”.

Os comentários da formação de uma chapa com Raniery e Neide também estão sendo divulgados no Instagram, Facebook, Telegram e até no Twitter. Os dois ainda não se manifestaram publicamente sobre a exaustiva divulgação da fotografia.

Em entrevista o ano passado ao Fato a Fato, o então deputado estadual Raniery Paulino disse que seu grupo iria apresentar nome para a disputa da Prefeitura de Guarabira em 2024, mas estaria aberto as negociações com outros pretendentes da oposição.

Quanto ao advogado Antonio Teotônio, amigos mais próximos dizem que ele mesmo é quem deve se apresentar como candidato em 2024. No grupo do PSB, os nomes em destaques são os de Célio Alves e o do atual vice-prefeito Wellington Oliveira. Todos pela oposição.

No grupo da situação, os nomes mais comentados são os de Léa e Camila Toscano, do PSDB.

Da Redação/Fato a Fato

Curtir isso: Curtir Carregando...