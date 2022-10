Eleitor de Lula e Veneziano, Benjamin Maranhão anuncia apoio a Pedro: “Melhor projeto para a Paraíba”

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Araruna, Benjamin Maranhão, que apoiou Venezino Vital no 1° turno, anunciou apoio à candidatura de Pedro Cunha Lima ao Governo da Paraíba neste 2° turno. O anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira (6), em João Pessoa.

Benjamin Maranhão criticou a ineficiência da atual administração estadual. “O atual governo tem falhas terríveis na área da educação, da saúde. Um governo inoperante nas obras de infraestrutura. Maior prova disso é a questão hídrica e a grande crise que passamos durante esse governo, com obras paralisadas, como a TransParaíba e tantas outras que causaram grande sofrimento ao nosso povo. Na saúde foram fechados leitos, na educação escolas abandonadas”, disse, acrescentando que confia em Pedro para garantir um novo momento para o Estado.

“Acreditamos no projeto de Veneziano no 1° turno, continuo votando no presidente Lula, mas vamos continuar na mesma coerência, agora votando em Pedro porque acredito sinceramente que é um projeto melhor para a Paraíba. Estamos discutindo o futuro do Estado em questão de gestão, de inovação na administração pública e na busca de soluções para problemas gravíssimos que afligem nossa população. Esse é um sentimento do povo. O atual governo já foi rejeitado no 1° turno e acredito que esse pensamento majoritário da população vai prevalecer sobre as pressões da máquina pública”, reforçou Benjamin.

Pedro agradeceu o apoio de Benjamin Maranhão e assumiu o compromisso de fazer muito mais pela Paraíba e por Araruna. “É um apoio que me honra pela trajetória de Benjamin, por tudo que já contribuiu na vida pública e por tudo que ainda tem a fazer. Vai ser muito bom trabalhar ao lado dessa grande liderança, honrar a confiança de Araruna, que terá um governador parceiro, que vai fazer mais pela saúde, recuperar o programa do Pão e do Leite, fortalecer nossas vocações turísticas, como a Pedra da Boca. Vamos juntos garantir um novo momento para nossa Paraíba”.

